Дефицит доверия, дефицит роста

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Одной из новостей прошлой недели стало падение рейтинга доверия президенту до исторических минимумов. По данным ВЦИОМа, он снизился до 31,7% по сравнению с 47,4% год назад. При этом доверие к остальным органам власти и политикам находится на еще более низком уровне. Подрыв доверия между властью и простыми гражданами имеет очень важные негативные последствия, которые напрямую отражаются на экономике.

Помимо увеличения политических рисков это приводит и к общему снижению доверия в обществе – не доверяющие своему правительству граждане менее склонны доверять и друг другу, а снижение общего уровня доверия в обществе уже имеет прямой негативный эффект на развитие экономики. В ставшем уже классическим исследовании французских экономистов показана связь между уровнем доверия и экономическим развитием. По их оценкам, доход на душу населения в России был бы на 69% выше, если бы уровень доверия был такой же, как в Швеции.