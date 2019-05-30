Статья опубликована в № 4823 от 30.05.2019 под заголовком: Сказочный эффект Стрейзанд наоборот
Сказочный эффект Стрейзанд наоборот
Вместо него в России возникает мягкая самоцензура
Илья Клишин
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Два месяца назад, 29 марта, в России вступил в силу закон об оскорблении власти. Изначально было не очень понятно, как вообще он будет работать и кто будет следить за его выполнением. В Госдуме говорили о защите национальных символов вроде флага и гимна, а вечные критики-оппозиционеры предупреждали: это нам хотят запретить слово плохое про чиновников говорить.
Ответ нашелся всего через пару недель, и уточняется он до сих пор – правоприменение нового закона складывается буквально на наших глазах. Пока его применяют точечно и исключительно по поводам, связанным с президентом Владимиром Путиным.
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