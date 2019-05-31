Мнения / Аналитика / Хроники транзита
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Демократия причин и следствий

Демократия причин и следствий

Социолог Константин Гаазе о том, как все объяснительные модели стали политическими
Константин Гаазе

Социолог науки Стив Фуллер определяет постистину как «эпистемическую демократию», т. е. открытое столкновение объяснительных моделей в борьбе за власть. Это значит, что в эпоху постистины любая объяснительная модель, т. е. цепь причин и следствий, является политической. А значит, в эпоху постистины собственно политические причинные связи исчезают, поскольку все такие связи теперь политические.

Такая политическая причинность соединяет или разъединяет уже случившиеся и как-то без всякой политики связанные друг с другом события – статистические, технологические, экологические, общественные и другие – в новую причудливую цепь из разнородных фрагментов.

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