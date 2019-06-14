Что общего у права Содома и российского Уголовного кодекса
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Есть старая талмудическая притча – мидраш – о четырех содомских судьях, некоторые утверждают, что позже этот мидраш отразился в том числе в сюжете «Шемякиного суда». Смысл мидраша в том, что бог стер Содом с лица земли не за гомосексуализм. Он уничтожил город, где сама идея права была реализована как ее зеркальное отражение, как полное и окончательное извращение права как такового.
В Содоме нельзя было творить добрые дела. Нищим подавали монеты, написав на них свое имя, их нельзя было потратить, поэтому, получив подаяние, они все равно умирали от голода. Одна девушка помогла семье соседки, дав ей кувшин с мукой, благодетельница по закону была сожжена. Другая вместо надписанной монеты дала нищему кусок хлеба, узнав об этом, горожане обмазали тело девушки медом и выставили ее на стену, где она умерла, искусанная роем пчел.
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