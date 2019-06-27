Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Уличный протест вместо суда присяжных
Мы больше не лед под ногами власти
История Ивана Голунова пробудила солидарность, проявляющуюся и в других делах
Илья Клишин
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Одним из феноменов этого лета стала очередь на одиночный пикет, хитроумный способ обойти законы, которые не позволяют обществу мгновенно реагировать на несправедливость, а требуют подавать заявку сильно заранее (как будто за две недели можно знать, что кому-то подбросят наркотики).
В такой очереди на Петровке, 38, в те недавние, но уже далекие дни, когда, казалось, почти что все встали на защиту Ивана Голунова, был и Митя Алешковский, фотограф и создатель проекта «Такие дела». На его плакате не было фамилии расследователя «Медузы». Там была лишь цитата из Егора Летова: «Мы – лед под ногами майора».
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