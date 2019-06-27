Зачем Владимиру Путину обострение с Грузией

Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: «Президенту не нравится, что происходит в стране. Президент не хотел бы, чтобы граждане так много думали о ее жизни, а не о национальных интересах»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Когда во второй половине дня 21 июня в погранслужбу ФСБ, Минтранс, отраслевому вице-премьеру Акимову и в «Аэрофлот» пошли звонки из приемной президента, все было сделано так, чтобы дошло до каждого: президент принял решение, а теперь все вместе мы будем его исполнять. Налицо воля первого лица во всей своей суверенной неисполнимости, это не Кремль решил ввязаться в Грузию, а Путин лично.

После заседания Совбеза 21 июня из приемной снова пошли звонки, теперь уже аграрному вице-премьеру Гордееву, главе Россельхознадзора Данкверту, т. е. той части президентской рати, что отвечает за гастрономическую и экологическую безопасность. Переход от полетов к вину случился с космической скоростью, ни одна из прежних продовольственных войн – от мясных с Польшей до первой винной с Грузией 2006 г. – не разгоралась так быстро.