Зачем Владимиру Путину обострение с Грузией
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Когда во второй половине дня 21 июня в погранслужбу ФСБ, Минтранс, отраслевому вице-премьеру Акимову и в «Аэрофлот» пошли звонки из приемной президента, все было сделано так, чтобы дошло до каждого: президент принял решение, а теперь все вместе мы будем его исполнять. Налицо воля первого лица во всей своей суверенной неисполнимости, это не Кремль решил ввязаться в Грузию, а Путин лично.
После заседания Совбеза 21 июня из приемной снова пошли звонки, теперь уже аграрному вице-премьеру Гордееву, главе Россельхознадзора Данкверту, т. е. той части президентской рати, что отвечает за гастрономическую и экологическую безопасность. Переход от полетов к вину случился с космической скоростью, ни одна из прежних продовольственных войн – от мясных с Польшей до первой винной с Грузией 2006 г. – не разгоралась так быстро.
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