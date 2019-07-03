Мнения / Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Власть интерьера

Власть интерьера над властью

Планы Владимира Зеленского съехать с Банковой улицы в Киеве — это больше, чем просто перемена адреса
Андрей Колесников

Владимир Зеленский собирается переехать из здания администрации президента на Банковой улице в Киеве. Атмосфера и интерьеры бывшего штаба Киевского особого военного округа и ЦК КП УССР неорганичны для команды молодого президента. И это очень важный шаг в подтверждение стилистических разногласий Зеленского с предыдущими поколениями политиков – от советской власти, питавшей нескрываемую страсть к помпезной архитектуре, до позднеукраинских клептократов, обожавших все массивное и позолоченное. Со стиля начинается власть, и отказ от советизированных хором, кажущийся лишь имиджевым приемом, способен поменять само содержание государственного управления.

Однажды мы с приятелем обсуждали консервативно-охранительные взгляды одного коллеги, тонкого ценителя сигар и прочих либеральных удовольствий, об окончательном закате которых давеча объявил новый Шпенглер – российский президент. Друг мой не видел противоречий между буржуазным стилем и кондово-домотканым типом мышления. «Но он же еще и битломан!» – привел я последний аргумент в подтверждение контрастности в поведении и взглядах нашего знакомого. «Но это... всего лишь песенки», – вынес приговор мой приятель.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Brainsуs
13:36 03.07.2019
Карго-культ демократии по-прежнему процветает среди наших западников, только, в отличие от трагических 90-х, уже в комической форме: стоит, дескать, президенту или премьеру ездить на велосипеде на работу, как тут же установится демократия. Кстати, запомним и дифирамбы в адрес Зеленского и обязательно напомним автору при случае.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике