Власть интерьера над властью

Планы Владимира Зеленского съехать с Банковой улицы в Киеве — это больше, чем просто перемена адреса

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Владимир Зеленский собирается переехать из здания администрации президента на Банковой улице в Киеве. Атмосфера и интерьеры бывшего штаба Киевского особого военного округа и ЦК КП УССР неорганичны для команды молодого президента. И это очень важный шаг в подтверждение стилистических разногласий Зеленского с предыдущими поколениями политиков – от советской власти, питавшей нескрываемую страсть к помпезной архитектуре, до позднеукраинских клептократов, обожавших все массивное и позолоченное. Со стиля начинается власть, и отказ от советизированных хором, кажущийся лишь имиджевым приемом, способен поменять само содержание государственного управления.

Однажды мы с приятелем обсуждали консервативно-охранительные взгляды одного коллеги, тонкого ценителя сигар и прочих либеральных удовольствий, об окончательном закате которых давеча объявил новый Шпенглер – российский президент. Друг мой не видел противоречий между буржуазным стилем и кондово-домотканым типом мышления. «Но он же еще и битломан!» – привел я последний аргумент в подтверждение контрастности в поведении и взглядах нашего знакомого. «Но это... всего лишь песенки», – вынес приговор мой приятель.