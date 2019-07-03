Власть интерьера над властью
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Владимир Зеленский собирается переехать из здания администрации президента на Банковой улице в Киеве. Атмосфера и интерьеры бывшего штаба Киевского особого военного округа и ЦК КП УССР неорганичны для команды молодого президента. И это очень важный шаг в подтверждение стилистических разногласий Зеленского с предыдущими поколениями политиков – от советской власти, питавшей нескрываемую страсть к помпезной архитектуре, до позднеукраинских клептократов, обожавших все массивное и позолоченное. Со стиля начинается власть, и отказ от советизированных хором, кажущийся лишь имиджевым приемом, способен поменять само содержание государственного управления.
Однажды мы с приятелем обсуждали консервативно-охранительные взгляды одного коллеги, тонкого ценителя сигар и прочих либеральных удовольствий, об окончательном закате которых давеча объявил новый Шпенглер – российский президент. Друг мой не видел противоречий между буржуазным стилем и кондово-домотканым типом мышления. «Но он же еще и битломан!» – привел я последний аргумент в подтверждение контрастности в поведении и взглядах нашего знакомого. «Но это... всего лишь песенки», – вынес приговор мой приятель.
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