Грузия, которая не разгорелась

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Я всегда с изрядной долей скепсиса относился к преподавателям факультетов журналистики и особенно разного рода лекторам, которые за умеренную плату берутся за час отведенного времени научить почтенную публику всем премудростям медиа. Весь мой опыт, напротив, показывает, что работа с массовым донесением информации до людей не ставится на конвейер, хоть ты тресни. Каждый раз это отдельная история, штучный товар. В своей голове я сравниваю работу хорошего медиаменеджера или политтехнолога по медиа с управлением яхтой в открытом море. Да, измерительные инструменты и карты будут нелишними, но все бури и ветра заранее не предугадаешь. Надо импровизировать.

Не стану бранить российских чиновников за непонимание вышесказанного. Всем ведь очень хочется найти волшебный рецепт, повторяемый и масштабируемый. Я видел десятки раз, как лучшие редакции России и США совершали эту ошибку. Выстрелило один раз? Значит, будем делать снова, и снова, и снова. Больше не заходит? Значит, просто неверно повторяем, давайте еще раз.