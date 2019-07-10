Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Грузия, которая не разгорелась

Грузия, которая не разгорелась

На этот раз нарратив «мы – они» про грузин не пошел
Илья Клишин

Я всегда с изрядной долей скепсиса относился к преподавателям факультетов журналистики и особенно разного рода лекторам, которые за умеренную плату берутся за час отведенного времени научить почтенную публику всем премудростям медиа. Весь мой опыт, напротив, показывает, что работа с массовым донесением информации до людей не ставится на конвейер, хоть ты тресни. Каждый раз это отдельная история, штучный товар. В своей голове я сравниваю работу хорошего медиаменеджера или политтехнолога по медиа с управлением яхтой в открытом море. Да, измерительные инструменты и карты будут нелишними, но все бури и ветра заранее не предугадаешь. Надо импровизировать.

Не стану бранить российских чиновников за непонимание вышесказанного. Всем ведь очень хочется найти волшебный рецепт, повторяемый и масштабируемый. Я видел десятки раз, как лучшие редакции России и США совершали эту ошибку. Выстрелило один раз? Значит, будем делать снова, и снова, и снова. Больше не заходит? Значит, просто неверно повторяем, давайте еще раз.

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Комментарии
Лукоп
06:59 11.07.2019
"Лучшие редакции России...!" Это прикол такой.....
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