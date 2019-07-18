За формализм, против формальностей

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Трагикомическая история борьбы избирательных комиссий за недопуск к выборам оппозиционных кандидатов в Москве обрастает все новыми красочными подробностями. Вслед выискиванию «нарушений» собственно в подписных листах, когда поводом для браковки становится внесенная не тем почерком дата, использование двух разных ручек или вылезшая за пределы рамочки закорючка в подписи, в ход пошли другие уловки. В базы данных ГАС «Выборы» и ФМС при проверке вводили искаженные имена и фамилии подписантов, в результате чего реальные люди оказывались как бы несуществующими, а их подпись – как бы фальсифицированной. Дальше – когда безобразие выплыло на свет – пошли отказы в выдаче результатов этих проверок для представления на них возражений. И наконец, просто полное игнорирование аргументов тех кандидатов, которых, похоже, решено не пропускать на выборы любой ценой. Даже живые избиратели, явившиеся подтвердить свою подпись лично, у избиркомов интереса не вызвали.

Просто удивительно, с какой скоростью скрупулезный формализм, являющий собой первую – вернее, вторую, после невыполнимого закона как такового – защитную стену бюрократии, уступает свое место полнейшему, почти демонстративному презрению к формальностям, когда эти две первые стены падают.