Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Как играть на струнах экономики

Как научить СМИ и политиков экономике

Их должны учить квалифицированные специалисты
Максим Буев

В английском языке есть идиома pushing on a string, что означает буквально «давить на струну». Фраза используется для описания действия, эффект от которого реален в одном направлении, но отсутствует в другом: считается, что за струну можно тянуть, но не давить. Так часто описывают асимметричность денежно-кредитной политики: затормозить рост экономики проще, чем остановить спад или прекратить стагнацию.

Возьмем, например, недавний спор министра экономического развития Максима Орешкина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о влиянии кредитования населения на экономический рост в России. Один из аргументов министра был о том, что ЦБ нужно перестать кредитовать потребительский спрос, а создать условия для роста инвестиций, поскольку именно они способствуют долгосрочному росту. Из этого следует, что министр английской идиомы не знает: если лошадь не хочет идти, то, сколько ни отпускай вожжи, ни «дави на струну», повозка с места не сдвинется. Дело не в низких ставках, а в том, что стимулов инвестировать при текущей политической обстановке в России мало.

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Комментарии
Brainsуs
10:12 22.07.2019
О да, очередные колдуны, обладающие высшим знанием, недоступным простым смертным. 30 лет уже эту неолиберальную жижу вкушаем. Опоздали мы на этот праздник жизни, там другие обосновались, нужны нестандартные подходы по развитию экономики, нечто вроде диктатуры развития, а не бежать, задрав штаны за буржуинским комсомолом - всё равно не угонимся. Отечественное производство надо развивать, оно потянет за собой всё остальное: образование, культуру, науку, социальные программы и пр.
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