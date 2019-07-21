Как научить СМИ и политиков экономике
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В английском языке есть идиома pushing on a string, что означает буквально «давить на струну». Фраза используется для описания действия, эффект от которого реален в одном направлении, но отсутствует в другом: считается, что за струну можно тянуть, но не давить. Так часто описывают асимметричность денежно-кредитной политики: затормозить рост экономики проще, чем остановить спад или прекратить стагнацию.
Возьмем, например, недавний спор министра экономического развития Максима Орешкина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной о влиянии кредитования населения на экономический рост в России. Один из аргументов министра был о том, что ЦБ нужно перестать кредитовать потребительский спрос, а создать условия для роста инвестиций, поскольку именно они способствуют долгосрочному росту. Из этого следует, что министр английской идиомы не знает: если лошадь не хочет идти, то, сколько ни отпускай вожжи, ни «дави на струну», повозка с места не сдвинется. Дело не в низких ставках, а в том, что стимулов инвестировать при текущей политической обстановке в России мало.
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