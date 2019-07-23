Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Ненужный фискальный восторг

Выкачивание денег вместо роста

Рост собираемости налогов в нынешних условиях бесполезен для экономики
Рубен Ениколопов

Дискуссии о причинах стагнации экономики и способах ускорить ее рост все чаще крутятся вокруг условий, которые остаются неизменными уже многие годы (например, качество госуправления) или во многом утратили свою актуальность (например, монетарная политика). Между тем на данный момент одной из основных причин вялого экономического роста является новая и нехарактерная для современной России проблема: резко возросшая налоговая нагрузка на экономику, не сопровождающаяся аналогичным ростом госрасходов.

Доходы федерального бюджета за первое полугодие 2019 г. по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросли больше чем на 11%. При этом нефтегазовые доходы поднялись всего на 5,5%, а рост доходов от увеличившегося НДС (16,5%) оказался почти таким же, как рост всех прочих ненефтегазовых доходов, которые увеличились на 15,5%. Расходы же бюджета выросли всего на 3,7%.

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Brainsуs
10:58 23.07.2019
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