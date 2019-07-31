Конституция против технократии

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17-летняя Ольга Мисик, читавшая Конституцию омоновцам, – подлинный гражданин Российской Федерации. Не руководство этих молодых здоровых ребят, не Конституционный суд, не семья и школа, а юная девушка сделала за государство его работу – ознакомила изумленных силовиков с непосредственно действующими статьями Конституции, которые они попирали чуть ли не 1500 раз за день своими могучими ногами и руками. И за это им ничего не было, кроме похвалы начальства и одобрения посткрымского большинства. Статья 21 – достоинство личности, статья 22 – свобода и личная неприкосновенность, статья 31 – право на собрания, митинги и демонстрации (еще раз: статьи эти – прямого действия), статья 32 – право избирать и быть избранными.

Симптоматично изумление эффективного технократа Сергея Собянина, любимца московской огламуренной публики, «избранного» без конкуренции в рамках рекламной кампании лета-2018: как же так, выборы Московской городской думы, а понаехал на протестную акцию народ не из Москвы. Это все равно что сказать: мэрия-то – столицы, а работают в ней люди, в Москве не пожившие толком и духа города не чувствующие. Никто так ничего и не понял с «ночи длинных ковшей», когда нарушили право собственности – не московских лавочников, а предпринимателей всей страны. А теперь речь шла не о праве быть избранными депутатами Московской городской думы, органа, деликатно выражаясь, невидимого, а о защите ст. 31 Конституции Российской Федерации.