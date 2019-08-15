Мнения / Аналитика / Хроники транзита
Статья опубликована в № 4873 от 09.08.2019 под заголовком: Россия в штатном расписании ФСБ

Россия в штатном расписании ФСБ

Экономика, политика, армия и суды в этой внутренней проекции уже есть, дело за департаментом контрреволюции
Константин Гаазе

Выходя неделю назад с эфира «Дождя», я чувствовал себя обманщиком. Мы обсуждали, как ФСБ перехватывает контроль и, используя московский протест как повод, разворачивает фронтальное наступление на инакомыслящих. Я несколько раз употребил слово «контора», но не вполне додумал, о чем именно говорю. Телефон после эфира разрывался от сообщений знакомых, работавших или работающих в «конторе». Один из них писал, что, мол, прекрати обманывать людей, какая контора, обычная армейская организация с идиотскими правилами и специфическим (не самым худшим) человеческим материалом. Нет никакой конторы, есть люди в строю, тупое, хитрое или жестокое начальство и клей в виде правил и коррупции, который все это держит вместе.

Вопрос «что такое ФСБ» теперь имеет политическое значение. 27 июля и 3 августа на улицах Москвы чувствовалась жесткая рука, чувствовалась драматургия, чувствовался план. А рядом с разгонами и задержаниями реализовывался другой, сопряженный план: обыски, уголовные дела и т. д. На вопрос, кто координирует эту работу, чиновники единодушно отвечали: ФСБ. За контрреволюцию здесь отвечают они.

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Комментарии
Naissaar
09:13 09.08.2019
Контора такая, крышующая обнал ?
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