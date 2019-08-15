Просвещенный урбанизм и сапоги на клумбах

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Самым многозначительным символом полицейского террора, развернутого на улицах Москвы в последние недели, стали даже не видеозаписи избиений мирных протестующих, а то, как шеренги тех же самых силовиков бегут по бульварам с дубинками наперевес, давя защитными сапогами высаженные за безумные деньги кусты и цветы. Фасад просвещенного урбанизма – курса на аполитичную модернизацию всего, что не угрожает режиму собственно политическими изменениями, – не просто рушится на глазах: его беззастенчиво топчут ногами. В самом этом целеполагании содержалось противоречие: модернизация – снизу ли, сверху ли – не может долго оставаться аполитичной, фундаментальные изменения в обществе неизбежно приводят к сдвигам в балансе власти, а это и есть политика. Теперь противоречие демонстрируют нам самым явным и жестким способом из возможных: дубинками и арестами протестующих и гуляющих. Поди еще отличи одних от других из-за полицейского щитка поверх балаклавы.

27 июля и 3 августа силовики, очевидно, искренне ожидали увидеть перед собой озверевшую толпу – или хотя бы толпу, которую легко будет заставить озвереть, если применить к ней ничем не оправданное насилие. Ожидания не оправдались: теперешняя городская толпа не звереет – даже и в отсутствие лидеров, подвергаемых теперь превентивным арестам. Нынешние протестующие не забывают о безопасности, не вредят чужому имуществу, не ведутся на провокации и все снимают с множества точек. Так что дело о «массовых беспорядках», призванное как-то оправдать беспредел, приходится фабриковать совсем на пустом месте. Но современные горожане еще и не бросают своих, имея не только готовность и желание, но и организационные и технические средства. Арестованные получили передачи и юридическую помощь, особо яркие эксцессы были преданы быстрой и широкой огласке, независимые СМИ, освещающие события, получают беспрецедентные пожертвования, в защиту тех, кому грозит уголовное дело, поднимаются целые сообщества. Когда я поставила подпись под письмом в защиту Егора Жукова, студента Высшей школы экономики, попавшего под уголовное преследование, число подписантов приближалось к 300 и продолжало расти – и это только преподаватели и сотрудники одной «Вышки». Студенты пишут свои письма, выходят на пикеты; солидное число сотрудников Школы подписали поручительства за арестованного студента, ну и, разумеется, поддержка не ограничивается кругом одного, пусть и очень большого, университета. Общество демонстрирует растущую солидарность и самоорганизацию. Полицейские силы в ответ расчехляют дубинки и закрывают лица.