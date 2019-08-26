Чего стоит ваша легитимность

События лета 2019 г. — снятие кандидатов, обыски и аресты активистов, избиения мирных граждан — говорят о том, что у мэра Москвы нет той поддержки, которую ему давала крупная победа на выборах

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Можно задать вопрос экономисту: в чем прямой вред фальсификаций на выборах? Чем конкретно плохо, что не допустили кандидатов от оппозиции? Конечно, это недемократично, не соответствует нормам цивилизованных стран в XXI в. и снижает интерес граждан к политике, но это все – не прямой вред, не конкретное последствие. Если до выборов не допускаются кандидаты, пользующиеся большой поддержкой – на них работали сотни волонтеров, они собрали тысячи подписей, десятки тысяч людей вышли на улицу протестовать против их снятия, – это, говорят, снижает легитимность власти. И вот к этому снижению легитимности принято относиться несерьезно. А зря: снижение легитимности власти – это, по существу, прямой ущерб.

Год назад, в сентябре 2018 г., 70% москвичей, пришедших на выборы, проголосовали за Сергея Собянина. Кажется, огромный, решительный перевес. К лету 2019 г. ситуация, видимо, сильно изменилась. Если бы Собянина по-прежнему поддерживали 70% москвичей, он мог бы наклеить на каждый подъезд «список Собянина» и попросить граждан, которые поддерживают его (подавляющее большинство, судя по итогам прошлогодних выборов), поддержать и его кандидатов. Даже если бы это не гарантировало победу, это сделало бы кандидатов фаворитами. Если, конечно, Собянин действительно пользовался поддержкой. Однако, судя по снятию всех оппозиционных кандидатов – в том числе тех, кто собрал тысячи подписей и был, по опросам, лидером в своих округах, – от 70% осталось через год совсем немного. Или, возможно, никогда и не было этих 70%.