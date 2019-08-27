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Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: «Партия бабла» выходит из подполья

Как «партия бабла» вышла из подполья

Даже близкие и лояльные президенту люди подают наверх сигналы, что пора уже испугаться — но и их не слышно
Андрей Колесников

«Бабло побеждает зло» – таким был один из оптимистических сценариев «Клуба 2015», составленных наряду с пессимистическими в 1998 г. Если не удается уравновесить ветви власти, то деньги способны уравновесить страсти: doux commerce, сладостная коммерция, по Шарлю Луи Монтескье, смягчает нравы, всеобщее буржуазное разложение в богатеющей рыночной России разжимает железную руку, авторитаризм с национализмом сдаются на милость победителю – вилле у синего моря, детям в американском колледже, свободному трансграничному передвижению людей, товаров и услуг. В начале нулевых казалось, что этот сценарий неизбежен, как Ленину представлялось неизбежным загнивание капитализма.

Но тут на сцену, почти целиком занятую расслабленной «партией бабла», выпрыгнула «партия зла» – финита ля комедия. Можно было бы предположить, что «партия зла» ригористична, как рыцари плаща и кинжала. Но кроме этих двух атрибутов ей не хватало третьего – денег. Плащи требовали шубохранилищ, кинжалы – восстановления утраченного величия, победы над мировой закулисой и приоритетного финансирования.

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