Есть ли у власти альтернатива
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Август в очередной раз подтверждает свою репутацию сложного месяца: масштабный политический кризис, разразившийся после бесцеремонного снятия с дистанции ряда оппозиционных кандидатов в Московскую думу, давно уже перерос повестку городских выборов, всерьез поставив вопрос не только о легитимности, но и об элементарной дееспособности существующей системы власти. Общество, похоже, с некоторой растерянностью осознает, насколько бедным арсеналом средств для ответа на политические вызовы располагает весь государственный аппарат, еще недавно казавшийся безальтернативным механизмом контроля буквально над каждым проявлением жизни в стране.
В последние недели в Москве протестуют граждане, оскорбленные беззаконием на городских выборах, и у власти не находится ничего, кроме дубинок Росгвардии, штрафов и уголовных дел для участников, серийных административных задержаний самих кандидатов, с целью, по-видимому, «обезглавить протест», который разворачивается на сетевых, горизонтальных методах самоорганизации и неплохо себя чувствует без всяких там глав, лидеров и вождей. Настоящий ужас не столько в том, что нынешние российские власти склонны выбирать насилие, не заморачиваясь поиском более сложных решений в сложных ситуациях, сколько в том, что у них, кажется, вовсе не осталось других опций.
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