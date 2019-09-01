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Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Зачем извиняться

Зачем извиняться

Извинения — это инструмент восстановления доверия и уверенности друг в друге: их отсутствие ведет к экономической отсталости
Максим Буев

Ровно 10 лет назад Владимир Путин выступил с речью на полуострове Вестерплатте в Гданьской бухте, где в 1939 г. началось немецкое вторжение в Польшу. В той речи Путин осудил пакт Молотова – Риббентропа. Как недавно написала The Guardian, «он не извинился, но назвал соглашение «ошибкой». Это замечание британской газеты интересно по двум причинам. Во-первых, иногда простого признания ошибок мало, требуются еще и извинения. Во-вторых, нам тут, в России, как первое, так и второе дается очень трудно.

Ответ на вопрос, зачем требуются извинения одной из сторон перед другой, прост: чтобы восстановить доверие и уверенность друг в друге. Нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу говорил, что отсутствие подобной уверенности объясняет большую часть экономической отсталости в мире. Почти каждая экономическая транзакция несет в себе элемент доверия. Извинения могут утраченное доверие вернуть. Но не все так просто.

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