Начнем с пеленок

Успешность ребенка зависит не только от вуза и школы, но и от его воспитания в самом раннем детстве

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Первая неделя сентября у большинства населения России тем или иным образом связана с началом учебного года. Отношение к образованию детей в стране, к счастью, остается очень серьезным. Практически все уже понимают, насколько важно обучение в современном мире и что без качественного образования шансы добиться успеха в жизни стремительно падают.

При этом, говоря о значимости образования, люди зачастую держат в голове неформальную иерархию его уровней по их важности. На первом месте – вузы, которые наиболее явно связаны с последующей карьерой. Попасть в хороший и престижный университет считается главным залогом успеха. На втором месте – школы, как минимум потому, что из приличного учебного заведения гораздо легче поступить в хороший вуз. Дошкольному образованию и родительскому воспитанию уделяется гораздо меньше внимания, его важность для успеха в жизни обсуждается редко – во многом потому, что образование у нас ассоциируется прежде всего с развитием когнитивных навыков: умения грамотно писать, правильно считать и решать задачки.