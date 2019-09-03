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Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Начнем с пеленок

Начнем с пеленок

Успешность ребенка зависит не только от вуза и школы, но и от его воспитания в самом раннем детстве
Рубен Ениколопов

Первая неделя сентября у большинства населения России тем или иным образом связана с началом учебного года. Отношение к образованию детей в стране, к счастью, остается очень серьезным. Практически все уже понимают, насколько важно обучение в современном мире и что без качественного образования шансы добиться успеха в жизни стремительно падают.

При этом, говоря о значимости образования, люди зачастую держат в голове неформальную иерархию его уровней по их важности. На первом месте – вузы, которые наиболее явно связаны с последующей карьерой. Попасть в хороший и престижный университет считается главным залогом успеха. На втором месте – школы, как минимум потому, что из приличного учебного заведения гораздо легче поступить в хороший вуз. Дошкольному образованию и родительскому воспитанию уделяется гораздо меньше внимания, его важность для успеха в жизни обсуждается редко – во многом потому, что образование у нас ассоциируется прежде всего с развитием когнитивных навыков: умения грамотно писать, правильно считать и решать задачки.

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