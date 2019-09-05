Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Урбанизм мертв, а мы еще нет

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Подводя итоги кампании по выборам в Мосгордуму, нужно начать с ответа на вопрос – что это было? В общем, это было восстание против модели умиротворения мегаполисов, которую долго тестировали в Москве и начали претворять в жизнь в национальном масштабе. Столица была первым городом, замирение которого после Болотной Кремль разрешил проводить под знаменами идеологии просвещенного урбанизма. Летом 2019 г. Москва, вероятно, стала первым городом, где эта идеология после долгих мучений умерла, поскольку больше не устраивает ни жителей, ни власть. А мэр Сергей Собянин в результате протеста навсегда потерял поддержку многочисленной московской интеллигенции и среднего класса, заручиться которой он пытался с первых дней в этой должности.

Править Москвой и быть не в ладах с интеллигенцией, представителями творческих профессий, просвещенной культурной публикой и т. д. невозможно. Для городской элиты у Собянина с самого начала была привлекательная программа. Чтобы Москва не протестовала, ее нужно превратить в театр, развернуть ее лицом к досугу этой самой публики и ее культурным стандартам. Хаос бесконтрольно растущего евразийского мегаполиса времен Лужкова должен смениться европейским качеством городской среды. Обновили Парк Горького, центр перестраивают, на месте уродливого советского монстра открыли парк «Зарядье», единственный российский объект, включенный журналом Times в рейтинг Greatest Places 2018. Город тратил и тратит огромные деньги на новые планировочные разработки, привлекает модных архитекторов и т. д.