Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Чем запомнится 2019 год
Чем запомнится 2019 год
Кампания по выборам в Мосгордуму перечеркнула положительные итоги года
Константин Сонин
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Конспирологи и те, кто любит конспирологов читать, любят задавать вопрос: кому это было нужно? И вот у меня по итогам избирательной кампании 2019 г. тоже есть такой вопрос: кому это было нужно?
В 2011 г. московские избиркомы произвели масштабную фальсификацию результатов выборов в Государственную думу. Это привело к массовым протестам зимы 2011–2012 гг. Фальсификации были доказаны, среди прочего, с помощью статистического анализа – одних научных статей, устанавливающих факты фальсификаций, есть чуть ли не два десятка.
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