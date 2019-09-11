Жахнули и жухнули

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Две главные неожиданности выборов 8 сентября – успех «умного голосования» в Москве, где избиратели не пропустили в городскую думу нескольких поддержанных мэрией кандидатов, несмотря на недопуск к выборам фактически всех перспективных конкурентов, и заметное снижение количества голосов, поданных в пользу партийных списков «Единой России» на выборах в региональные парламенты. Тем не менее в «Единой России», собравшей в первом туре все желаемые губернаторские мандаты, результатами выборов довольны. «Единая Россия» жахнула на этих выборах всех» – так прокомментировал победу своей партии секретарь ее генерального совета Андрей Турчак. Да уж, трудно не согласиться, жахнули так жахнули. Месячник полицейского насилия на улицах Москвы, криминальные сцены на участках в Санкт-Петербурге (зафиксированы и побег с бюллетенями, и избиения наблюдателей), недопуск неугодных, аресты недопущенных, снятие мало-мальски набравших разгон уже в ходе кампании кандидатов – список можно продолжать. И информационный шлейф тоже наверняка будет длинным: на этот раз общество явно не готово простить властям беспредел, и разоблачения в независимой прессе и судебные разбирательства будут продолжаться еще долго. А есть еще политзаключенные, как осужденные, так и только ожидающие приговоров, и об их судьбе, будем надеяться, общественность тоже в этот раз легко не забудет.

Отдадим должное единороссам: там, где конкуренцию удалось подавить практически полностью – например, на губернаторских выборах, за исключением разве что Петербурга, – электоральное утверждение кандидатов власти и впрямь прошло практически без проблем и крупных скандалов. Для этого, впрочем, пришлось зачистить поляну не только от независимых конкурентов, но и от самих предшественников-губернаторов, подолгу сидевших в своих креслах и накопивших отрицательный рейтинг: голосовали сплошь за новеньких, совсем недавних назначенцев-врио. По сути, публика там голосовала за кота в мешке почти в той же степени, что и в процессе «умного голосования», – вот только кота на замену инкумбенту в этом случае предлагал не Навальный, а Кремль. А вот в Питере, где местный врио как бы самовыдвиженец Александр Беглов на свою беду успел показать себя и свои способности горожанам уже за время исполнения обязанностей, процесс так гладко не прошел. Конкуренту-коммунисту пришлось сниматься уже в ходе выборной кампании; жалоб на нарушения так много, что это признал даже Центризбирком, призвавший избирательные комиссии работать тщательнее. Да и результат вышел далеко не северокорейский.