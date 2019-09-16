Мнения / Аналитика / Жизнь в цифрах
Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Когда мы почувствуем эффект big data

Когда мы почувствуем эффект big data

Чтобы результат внедрения новых технологий был заметен на уровне макроэкономики, нужно много времени и средств
Рубен Ениколопов

Могут ли большие данные, big data, стать тем локомотивом, который вытянет стагнирующую российскую экономику из болота и обеспечит долгожданный рост? Авторы обсуждавшейся на прошлой неделе стратегии развития рынка big data настроены оптимистично и ожидают, что эти технологии могут обеспечить 0,3% роста ВВП, или 2,9 трлн руб., до 2024 г.

Но что мы на самом деле знаем о том, какое влияние оказывают новые технологии на экономический рост? Парадоксально, но если посмотреть на цифры, то наблюдаемый в последние годы бурный прогресс в роботизации, автоматизации и методах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), не находит отражения в экономической статистике. Практически во всем мире последние 10 лет наблюдается не рост, а падение производительности. Ситуация напоминает конец прошлого века, когда аналогичный процесс происходил с компьютеризацией. В 1987 г. нобелевский лауреат по экономике Роберт Солоу сказал: «Век компьютеров можно наблюдать везде, кроме статистики по производительности».

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