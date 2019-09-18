Когда все звезды сошлись в защите

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Если вы помните, то лейтмотивом президентской кампании 2012 г. стала фраза «Если не Путин, то кто», которая в том или ином виде, пусть и потрепавшись со временем, до сих пор живет в народном сознании. Само по себе это выражение демонстрирует исключительную институциональную слабость современной России и уверенность, что решение проблем возможно исключительно в ручном режиме.

На протяжении более чем 20 лет после распада Советского Союза среднестатистическому россиянину было важно не то, как функционирует парламент вообще, как работает судебная система в теории или как формулируется новый закон о полиции. Ему было важно, кто персонально может решить его проблему – от директора школы до президента. В ситуации общей нестабильности это казалось весьма разумной тактикой.