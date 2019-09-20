Смотрины третьей силы

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Структуралистский анализ политики, выделяющий в качестве основных своих единиц большие полюсные абстракции, например «власть» и «общество», обоснован не всегда, но лишь в те моменты, когда, как писал Гегель, «абстрактная противоположность служит главным принципом действительности». То есть тогда, когда общество и власть существуют уже не как элементы риторической разметки высказываний, не в виде идеологических клише, а как действительность – как работающая пара, как места структуры, которая через них обретает собственное бытие.

Сейчас мы входим в такой исторический период. Триггером стали протесты в Москве, но речь уже не только о столице. Полюс структуры, занятый властью, представился обществу в виде чистого господства, осуществляемого как нелогичное, сплошное полицейское насилие. Общество представилось власти как объект этого насилия, сопротивляющийся ему и сплачивающийся в процессе сопротивления. Говоря в более привычных терминах, власть как полюс этой структуры есть так называемые «силовики». Общество как полюс (пока!) есть заново нарождающиеся корпорации – учителя, гуманитарии, духовенство, актеры, студенчество и т. д., заявляющие о своем несогласии с насилием не как формальные организации, а как коллективные агенты.