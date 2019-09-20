Мнения / Аналитика / Хроники транзита
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Смотрины третьей силы

Смотрины третьей силы

Социолог Константин Гаазе о претендентах на роль посредников между властью и обществом
Константин Гаазе

Структуралистский анализ политики, выделяющий в качестве основных своих единиц большие полюсные абстракции, например «власть» и «общество», обоснован не всегда, но лишь в те моменты, когда, как писал Гегель, «абстрактная противоположность служит главным принципом действительности». То есть тогда, когда общество и власть существуют уже не как элементы риторической разметки высказываний, не в виде идеологических клише, а как действительность – как работающая пара, как места структуры, которая через них обретает собственное бытие.

Сейчас мы входим в такой исторический период. Триггером стали протесты в Москве, но речь уже не только о столице. Полюс структуры, занятый властью, представился обществу в виде чистого господства, осуществляемого как нелогичное, сплошное полицейское насилие. Общество представилось власти как объект этого насилия, сопротивляющийся ему и сплачивающийся в процессе сопротивления. Говоря в более привычных терминах, власть как полюс этой структуры есть так называемые «силовики». Общество как полюс (пока!) есть заново нарождающиеся корпорации – учителя, гуманитарии, духовенство, актеры, студенчество и т. д., заявляющие о своем несогласии с насилием не как формальные организации, а как коллективные агенты.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Arty
05:21 20.09.2019
Сложно что-то сказать о президентских амбициях бывшего либерала Кириенко, но созданная им инфраструктура сугубо имитационная: искусственно выращенные "лидеры России" вместо естественного появления настоящих лидеров,декоративные и лоялистские общественные советы.Вряд ли эти симулякры могут стать некими посредниками между нашим государством с явно силовым уклоном и едва проклевывающимся гражданским обществом.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике