Настоящее без будущего
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В советское время пропаганда постоянно твердила о светлом будущем. А когда кончилось советское время и эта пропаганда замолчала, вдруг оказалось, что никакого будущего нет – ни светлого, ни темного.
Впрочем, почти сразу обществу была предложена другая перспектива, демократическая. Она замаячила как новое светлое будущее, до которого рукой подать, 500 шагов – и все. Но это будущее тоже исчезло. Довольно скоро стало ясно, что того демократического общества, которое обещали стране демократы 1990-х, не будет. Разговоры о нем утихли, и тема будущего вообще ушла. Тема ушла, а на месте будущего осталась странная пустота. Привычному советскому сознанию, как и родившимся от него постсоветскому и постпостсоветскому, сказать о будущем нечего. И от этого неуютно.
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