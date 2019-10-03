Мнения / Аналитика / Медиа и реальность
Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Нормальность против репрессивности

Нормальность против репрессивности

Чтобы сдвинуть репрессивные рамки, нельзя переставать называть ненормальное — ненормальным
Илья Клишин

Французский философ Мишель Фуко в ставших классическими исследованиях по истории тюрем и психлечебниц убедительно показал, как само представление о «нормальности» в истории западной цивилизации, меняясь со временем, задавало репрессивные рамки, так как все, что в них не попадало (т. е. было «ненормальным»), называлось или незаконным, или сумасшедшим.

Но в современной России медийные и политические реалии таковы, что этот же, в сущности, механизм помогает остановить и хотя бы частично обуздать силовые репрессии. Простой пример из повседневности: пару лет назад одного моего друга чуть не побили за выкрашенные в яркий цвет волосы. Сейчас в столицах стало «нормальным» для мужчин красить волосы, в том числе и в экзотические цвета вроде синего, как это сделал другой мой друг, и его никто не пытается побить. Прошло всего два года, но норма сдвинулась. То же самое с феминизмом, ЛГБТ, диджитальной этикой. Ускоренное развитие технологий ускорило и темп изменений – то, на что раньше уходили десятилетия борьбы активистов и пионеров трендов, теперь происходит чуть ли не за месяцы.

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Комментарии
Fedorenko Mikhail
04:08 03.10.2019
Хорошая колонка, правильная мысль. Нельзя поддаваться насаждению ненормальных репрессивных практик.
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