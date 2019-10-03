Нормальность против репрессивности

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Французский философ Мишель Фуко в ставших классическими исследованиях по истории тюрем и психлечебниц убедительно показал, как само представление о «нормальности» в истории западной цивилизации, меняясь со временем, задавало репрессивные рамки, так как все, что в них не попадало (т. е. было «ненормальным»), называлось или незаконным, или сумасшедшим.

Но в современной России медийные и политические реалии таковы, что этот же, в сущности, механизм помогает остановить и хотя бы частично обуздать силовые репрессии. Простой пример из повседневности: пару лет назад одного моего друга чуть не побили за выкрашенные в яркий цвет волосы. Сейчас в столицах стало «нормальным» для мужчин красить волосы, в том числе и в экзотические цвета вроде синего, как это сделал другой мой друг, и его никто не пытается побить. Прошло всего два года, но норма сдвинулась. То же самое с феминизмом, ЛГБТ, диджитальной этикой. Ускоренное развитие технологий ускорило и темп изменений – то, на что раньше уходили десятилетия борьбы активистов и пионеров трендов, теперь происходит чуть ли не за месяцы.