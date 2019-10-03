Рождение российского университета в 2019 году
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Стратегия Кремля по ликвидации политических последствий московских протестов напоминает срочный ремонт в разгромленной казарме перед проверкой боеготовности. Речь не идет о нормальной логике починок.
Поставлена боевая задача: ликвидировать политические последствия протеста таким образом, чтобы от них не осталось следов, начисто. Не хвастаться хорошим ремонтом, а сделать вид, что самого события разгрома не было: не было солидарности, полицейщины, уголовных дел и т. д. Тем важнее задача не дать затушевать реальные последствия протеста, рассматривать то, что велено считать «небывшим», например, репрессивный каток, как реальный, бывший, случившийся. Одно из важнейших таких последствий – рождение российского университета как полноценного, публичного политического субъекта.
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