Скучный рейтинг Путина

Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: «Рейтинг Путина» на самом деле не про Путина. Он про жизнь, как она сложилась за эти годы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рейтинг Владимира Путина, с точки зрения профессионалов, не самое важное из того, что выясняют опросы «Левада-центра» и других агентств. Но именно о нем чаще всего спрашивают журналисты и широкая публика. При всей затертости шутки насчет средней температуры по больнице в данном случае образ годится. За долгие 20 лет люди привыкли к тому, что эта вообще-то повышенная температура для нас почему-то норма. Они помнят, что после грузинской и крымской побед она и вовсе зашкаливала. Они слыхали разговоры, что после пенсионной реформы прошлогодним летом «рейтинг начал падать». Тогда и вправду произошло резкое падение. Но оно быстро прекратилось, и с тех пор этот рейтинг стоит себе на спокойной по его меркам высоте (68% в сентябре). Но разговоры о том, что «рейтинг падает», идут и идут уже больше года.

Надо задуматься, чем вызвана настойчивость этих пересудов. Вот простые два объяснения. Первое: есть много тайных недоброжелателей Путина, они только и ждут, чтобы... Второе: есть много людей, которые боятся того, что Путин потеряет власть, потому что тогда начнется... Опровергнуть эти подозрения невозможно, но и данных, чтобы их подтвердить, тоже нет. Есть еще версия, что накопилось много людей, которые «против Путина», но они не участвуют в опросах – то ли сами избегают, то ли «Левада-центр» их обходит. Доказательств сторонники этой версии не приводят, но они им и не нужны.