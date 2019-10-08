Мнения / Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: «Рейтинг Путина» на самом деле не про Путина. Он про жизнь, как она сложилась за эти годы

Скучный рейтинг Путина

И символическое одобрение, и реальное неодобрение присутствуют в одном и том же массовом и индивидуальном сознании
Алексей Левинсон

Рейтинг Владимира Путина, с точки зрения профессионалов, не самое важное из того, что выясняют опросы «Левада-центра» и других агентств. Но именно о нем чаще всего спрашивают журналисты и широкая публика. При всей затертости шутки насчет средней температуры по больнице в данном случае образ годится. За долгие 20 лет люди привыкли к тому, что эта вообще-то повышенная температура для нас почему-то норма. Они помнят, что после грузинской и крымской побед она и вовсе зашкаливала. Они слыхали разговоры, что после пенсионной реформы прошлогодним летом «рейтинг начал падать». Тогда и вправду произошло резкое падение. Но оно быстро прекратилось, и с тех пор этот рейтинг стоит себе на спокойной по его меркам высоте (68% в сентябре). Но разговоры о том, что «рейтинг падает», идут и идут уже больше года.

Надо задуматься, чем вызвана настойчивость этих пересудов. Вот простые два объяснения. Первое: есть много тайных недоброжелателей Путина, они только и ждут, чтобы... Второе: есть много людей, которые боятся того, что Путин потеряет власть, потому что тогда начнется... Опровергнуть эти подозрения невозможно, но и данных, чтобы их подтвердить, тоже нет. Есть еще версия, что накопилось много людей, которые «против Путина», но они не участвуют в опросах – то ли сами избегают, то ли «Левада-центр» их обходит. Доказательств сторонники этой версии не приводят, но они им и не нужны.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Naissaar
15:05 08.10.2019
"Но эффект Горбачева-Ельцина, когда страну постигла настоящая национальная катастрофа..." Катастрофа если кого и постигла, так это лузеров, нытиков и неумех. Но никак не "страну".
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике