Скучный рейтинг Путина
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Рейтинг Владимира Путина, с точки зрения профессионалов, не самое важное из того, что выясняют опросы «Левада-центра» и других агентств. Но именно о нем чаще всего спрашивают журналисты и широкая публика. При всей затертости шутки насчет средней температуры по больнице в данном случае образ годится. За долгие 20 лет люди привыкли к тому, что эта вообще-то повышенная температура для нас почему-то норма. Они помнят, что после грузинской и крымской побед она и вовсе зашкаливала. Они слыхали разговоры, что после пенсионной реформы прошлогодним летом «рейтинг начал падать». Тогда и вправду произошло резкое падение. Но оно быстро прекратилось, и с тех пор этот рейтинг стоит себе на спокойной по его меркам высоте (68% в сентябре). Но разговоры о том, что «рейтинг падает», идут и идут уже больше года.
Надо задуматься, чем вызвана настойчивость этих пересудов. Вот простые два объяснения. Первое: есть много тайных недоброжелателей Путина, они только и ждут, чтобы... Второе: есть много людей, которые боятся того, что Путин потеряет власть, потому что тогда начнется... Опровергнуть эти подозрения невозможно, но и данных, чтобы их подтвердить, тоже нет. Есть еще версия, что накопилось много людей, которые «против Путина», но они не участвуют в опросах – то ли сами избегают, то ли «Левада-центр» их обходит. Доказательств сторонники этой версии не приводят, но они им и не нужны.
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