Как вылечить российскую тюрьму

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Вышедший на днях под эгидой Общегражданского форума доклад «Преступления и наказания: что делать с российскими тюрьмами?» описывает текущее – крайне неудовлетворительное, если сказать мягко, – состояние российской пенитенциарной системы, предлагает пути ее реформирования, но в то же время ясно показывает, что половина, если не большая часть, проблем, связанных с российскими местами заключения, лежит за пределами тюрем и колоний – в практиках силовых органов и судов, а также в поведении законодателей, которые не изменишь реформой ФСИН. Доклад, который написан Ольгой Шепелевой, руководителем проекта «Право и нормотворчество в цифровой среде» Центра перспективных управленческих решений и авторитетнейшим экспертом в этой области, объединил предложения известных правозащитников и данные исследователей. На выходе – список диагнозов, с которыми можно только согласиться (в упрек, с моей точки зрения, ему можно поставить разве что несколько чрезмерный акцент на экономической стороне вопроса в ущерб обсуждению социальных и гуманитарных издержек), убедительное, с данными и примерами, описание острейших проблем, нуждающихся в незамедлительном решении. За ними следуют предложения весьма разумных и обоснованных решений, которые вряд ли сработают в текущей политической обстановке. И это не вина авторов предложений – такова российская реальность.

Итак, вот краткий список проблем. Российская пенитенциарная система неоправданно дорога: в ней слишком много заключенных – почти вчетверо больше на 100 000 населения, чем в Европе, – и высокие накладные издержки. Каждый год к лишению свободы приговаривают почти 200 000 человек. Их необходимо кормить, охранять, занимать работой, а надо всем этим, как в любом из российских ведомств, возвышается громоздкая и неэффективная управленческая пирамида из хорошо оплачиваемых и наделенных немалыми льготами бюрократов в погонах. Совокупный бюджет всей этой системы огромен (Совет Европы оценивает его в 4 млрд евро), при этом на содержание одного заключенного выделяется лишь 2,5 евро в день – из примерно 30 евро, которые тратит бюджет на его пребывание в заключении в целом. Ничего удивительного: на четырех заключенных в системе приходится три сотрудника. 375 000 сидят, 296 000 охраняют.