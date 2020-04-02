Стоит ли бояться разгула преступности во время пандемии
Домашнего насилия и других преступлений между совместно живущими людьми станет больше: жертвы окажутся запертыми со своими мучителями
Безработица, экономический спад, социальная депривация и резкое падение качества жизни – все эти опасения вызывает пандемия коронавируса. Фильмы-катастрофы изображают коллапс правоохранительной системы и рост преступности во время пандемии, особенно мародерства, уличных грабежей и насилия. Так ли это на самом деле? Скорее всего, с меньшим количеством людей на улицах и усиленными патрулями уличная преступность снизится. Однако число случаев физического насилия внутри домохозяйств и мошенничества по телефону и интернету могут вырасти.
«Криминология катастроф» исследует преступное поведение во время чрезвычайных ситуаций. Одно из самых изученных событий такого рода – ураган «Катрина». В 2005 г. он принес значительные разрушения южным штатам США. Катастрофа привела к коллапсу правоохранительной системы, сотни тысяч людей были вынуждены бороться за выживание всеми доступными средствами. Оппортунисты и люди, оставшиеся без легальных возможностей выжить, стали мародерами или занялись разбоем. В год урагана уровень зарегистрированных убийств в Новом Орлеане кратковременно увеличился с 50 до 90 на 100 000 населения. Так произошло потому, что правоохранители перестали контролировать ситуацию, а еды, медикаментов и, самое главное, жилья не хватало всем желающим.