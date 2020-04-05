Слепое пятно в глазах государства

Озаботились судьбой малого и среднего предпринимателя (МСП) и российские власти. Первый, уже объявленный пакет помощи выглядит не очень убедительно по сравнению с американским, китайским или европейскими. Заявления о расширении поддержки (в правительстве начали обсуждать помимо уже одобренных мер: снижение ставки страховых взносов, налоговые и кредитные каникулы, льготные займы и прямое субсидирование МСП) выглядят пока слишком декларативно. Однако политический вектор в направлении заботы о маленьких хотя бы обозначен.