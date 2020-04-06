Мир после Covid
Экономика коллапса проста. Бизнес существует, чтобы извлекать прибыль. Если нет производства, нет продаж, то нет и прибылей. Если нет прибылей – нет смысла продолжать вам платить зарплату. Конечно, бизнес не станет делать резких движений – некоторое время еще подождет. Но если перспектива станет совсем мрачной, то вас уволят. У вас не будет денег, чтобы покупать.
Платежеспособный спрос на рынках снизится. Так начнется новый виток спирали, ведущей в экономическую депрессию. Выход из этой спирали мы знаем. Можно спорить о различных школах экономической мысли, идеологиях, вкусах, но у Мейнарда Кейнса, Милтона Фридмана, Сергея Гуриева или Андрея Белоусова были или есть рецепты. При всех различиях, эти рецепты будут базироваться на общем – на желании восстановить экономику как она была. А что если мы не хотим восстановления экономики как она была?