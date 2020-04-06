Мир после Covid

Платежеспособный спрос на рынках снизится. Так начнется новый виток спирали, ведущей в экономическую депрессию. Выход из этой спирали мы знаем. Можно спорить о различных школах экономической мысли, идеологиях, вкусах, но у Мейнарда Кейнса, Милтона Фридмана, Сергея Гуриева или Андрея Белоусова были или есть рецепты. При всех различиях, эти рецепты будут базироваться на общем – на желании восстановить экономику как она была. А что если мы не хотим восстановления экономики как она была?