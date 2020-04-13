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Штраф за хорошую еду

Как законодательно обеспечить работу банков продовольствия
Кирилл Никитин

В ближайшие месяцы, если не недели, во многих частях России станет абсолютно необходимой значительная продовольственная помощь наименее защищенным слоям населения. Уже сейчас губернаторы некоторых регионов, таких разных, как профицитный Татарстан, дефицитная Удмуртия и глубоко дотационный Еврейский автономный округ, анонсировали предоставление продуктовых наборов старшему поколению (Татарстан и Еврейский округ) и многодетным семьям (Удмуртия). Пока речь идет об ограниченных мерах, ориентированных не только на материальную помощь, но и на облегчение карантинной логистики; но еще месяц без работы и с минимальными зарплатами – и размах проблемы, а значит, и требуемого решения увеличится на два порядка, а в продовольственной помощи в той или иной форме будет нуждаться до 30 млн граждан России. (Для сравнения: в аналогичной программе в США даже в мирное время, до эпидемии, участвует до 40 млн американцев, поэтому приведенная выше оценка вполне может оказаться даже заниженной.) 

Помощь можно оказывать и в денежной форме, но продуктовые наборы (и даже талоны на них) сложнее пропить, а выраженная в натуральных величинах норма помощи не уменьшится ни с падением курса рубля, ни с ростом цен, а потому при прочих равных будет выбрана продовольственная помощь в натуральном виде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных