Штраф за хорошую еду

В ближайшие месяцы, если не недели, во многих частях России станет абсолютно необходимой значительная продовольственная помощь наименее защищенным слоям населения. Уже сейчас губернаторы некоторых регионов, таких разных, как профицитный Татарстан, дефицитная Удмуртия и глубоко дотационный Еврейский автономный округ, анонсировали предоставление продуктовых наборов старшему поколению (Татарстан и Еврейский округ) и многодетным семьям (Удмуртия). Пока речь идет об ограниченных мерах, ориентированных не только на материальную помощь, но и на облегчение карантинной логистики; но еще месяц без работы и с минимальными зарплатами – и размах проблемы, а значит, и требуемого решения увеличится на два порядка, а в продовольственной помощи в той или иной форме будет нуждаться до 30 млн граждан России. (Для сравнения: в аналогичной программе в США даже в мирное время, до эпидемии, участвует до 40 млн американцев, поэтому приведенная выше оценка вполне может оказаться даже заниженной.)