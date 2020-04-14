Шесть кризисов власти

В дни и недели, переходящие в месяцы, когда политики, казалось бы, нет – ее заменили медицина и психология того, что уже называется не самоизоляцией, а самоликвидацией, – самое время заглянуть в the day after. День после пандемии. В этой проекции обнаруживается не один, а несколько кризисов, причем главный – не экономический, а политический.