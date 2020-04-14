Шесть кризисов власти

Шесть кризисов властиИ нет никакой уверенности, что очистительные
В дни и недели, переходящие в месяцы, когда политики, казалось бы, нет – ее заменили медицина и психология того, что уже называется не самоизоляцией, а самоликвидацией, – самое время заглянуть в the day after. День после пандемии. В этой проекции обнаруживается не один, а несколько кризисов, причем главный – не экономический, а политический.
Да, мы свидетели, по выражению Евсея Гурвича, «матери всех рецессий», про которую даже нельзя сказать словами Виктора Степановича «никогда такого не было – и вот опять». Шок спроса, шок предложения, остановка всего, а тут еще упавшая в тесном содружестве с рублем нефть. Они как два зека, которые убегают из тюрьмы, прикованные друг к другу.
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