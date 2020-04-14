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Шесть кризисов власти

И нет никакой уверенности, что очистительные
Андрей Колесников , политолог, руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги

В дни и недели, переходящие в месяцы, когда политики, казалось бы, нет – ее заменили медицина и психология того, что уже называется не самоизоляцией, а самоликвидацией, – самое время заглянуть в the day after. День после пандемии. В этой проекции обнаруживается не один, а несколько кризисов, причем главный – не экономический, а политический.

Да, мы свидетели, по выражению Евсея Гурвича, «матери всех рецессий», про которую даже нельзя сказать словами Виктора Степановича «никогда такого не было – и вот опять». Шок спроса, шок предложения, остановка всего, а тут еще упавшая в тесном содружестве с рублем нефть. Они как два зека, которые убегают из тюрьмы, прикованные друг к другу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных