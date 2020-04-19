Как справиться с Армагеддоном-2020

Как справиться с Армагеддоном-2020Промедление властей в оказании помощи малым и средним предприятиям не менее губительно для экономики, чем эффект от мер по борьбе с распространением вируса
Есть такие эксперты – армагеддонисты. Они все время предсказывают рецессию за поворотом. Нуриель Рубини один из самых знаковых. Иногда они со своими прогнозами попадают в яблочко. Их тогда надолго запоминают как профессиональных провидцев. Но чаще их предсказания пролетают мимо. JPMorgan как-то проанализировал последствия учета совета 17 таких известных алармистов в простейших инвестиционных стратегиях за 2010–2019 гг. Получилось не очень (https://am.jpmorgan.com/gi/getdoc/1383648210719). Тем не менее предсказывать конец света – это очень правильная рыночная стратегия. В нашем мозгу зашита так называемая negativity bias – предрасположенность в первую очередь замечать плохие новости. Без нее мы бы просто не выжили в процессе эволюции.
Сейчас, в разгар коронавирусной пандемии, не армагеддонистов не осталось. Эксперты расходятся скорее в оценках предстоящего спада в экономике, а не в том, будет ли он. Самый оптимистичный сценарий, наверное, такой (https://www.bbc.com/news/business-52273988). Впервые за 90–100 лет рецессия будет и на Западе, и на Востоке. На уровень производства декабря 2019 г. мы выйдем не ранее конца 2021 г. К тому моменту, по оценкам МВФ, минимальный суммарный эффект рецессии будет равносилен одновременной остановке на год экономик таких стран, как Россия, Бразилия, Австралия, Канада, Италия и Испания. Это все при весьма оптимистичном предположении, что не будет второй волны вируса и что относительно быстро – за 1,5–2 года – создадут вакцину. К слову, против других коронавирусов, поражавших человека, вакцин так пока и не удалось разработать (https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320748398702.pdf). В случае реализации негативных сценариев все убытки можно смело удвоить.