Как справиться с Армагеддоном-2020

Сейчас, в разгар коронавирусной пандемии, не армагеддонистов не осталось. Эксперты расходятся скорее в оценках предстоящего спада в экономике, а не в том, будет ли он. Самый оптимистичный сценарий, наверное, такой (https://www.bbc.com/news/business-52273988). Впервые за 90–100 лет рецессия будет и на Западе, и на Востоке. На уровень производства декабря 2019 г. мы выйдем не ранее конца 2021 г. К тому моменту, по оценкам МВФ, минимальный суммарный эффект рецессии будет равносилен одновременной остановке на год экономик таких стран, как Россия, Бразилия, Австралия, Канада, Италия и Испания. Это все при весьма оптимистичном предположении, что не будет второй волны вируса и что относительно быстро – за 1,5–2 года – создадут вакцину. К слову, против других коронавирусов, поражавших человека, вакцин так пока и не удалось разработать (https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320748398702.pdf). В случае реализации негативных сценариев все убытки можно смело удвоить.