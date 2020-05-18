Открытость и самоизоляция во времена эпидемии

В такой ситуации любая необычная ситуация, любое отклонение данных от «средней температуры по больнице» – не просто интересная статистика, но и шанс для человечества лучше понять суть происходящего и перспективы. От правильных выводов зависит, как быстро будут сняты карантинные меры и какой процент населения надо будет вакцинировать, чтобы гарантировать популяционный иммунитет. Проблема, однако, в том, что в оперативных данных много всякого шума, который затрудняет понимание истинного положения вещей. Даже в очевидной, на первый взгляд, статистике смертности от вируса скрываются огромные возможности для разночтений. Почему?