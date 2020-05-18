Открытость и самоизоляция во времена эпидемии

Открытость и самоизоляция во времена эпидемииО болезненной реакции России на сообщения о недоучете смертей от ковида
Удивительная характеристика нынешнего кризиса: он всем миром переживается «в одной лодке» и «в прямом эфире». Открытость данных беспрецедентная, обмен информацией – почти мгновенный, и политики разных стран впервые в истории получили возможность сразу же учиться на ошибках друг друга и на ходу корректировать свои действия по борьбе с вирусом.
В такой ситуации любая необычная ситуация, любое отклонение данных от «средней температуры по больнице» – не просто интересная статистика, но и шанс для человечества лучше понять суть происходящего и перспективы. От правильных выводов зависит, как быстро будут сняты карантинные меры и какой процент населения надо будет вакцинировать, чтобы гарантировать популяционный иммунитет. Проблема, однако, в том, что в оперативных данных много всякого шума, который затрудняет понимание истинного положения вещей. Даже в очевидной, на первый взгляд, статистике смертности от вируса скрываются огромные возможности для разночтений. Почему?