Будущее как будто отменили

Будущее как будто отменилиВласти, граждане и эксперты не знают, что предположить
Вся система вообще, не только политическая ее часть, но и другие – экономическая, социальная – вошла в ступор, в эмоциональный тупик, стала протираться, как старые штаны
В России сегодня особенно остро – возможно, острее, чем где бы то ни было в мире, – стоит вопрос о дефиците не просто уже даже образа будущего, но и самого разговора об этом образе.
На первый взгляд, эта мысль кажется несколько натянутой и преувеличенной, даже местечковой в каком-то смысле. Коронакризис накрыл более или менее ровной волной весь мир, впервые за долгие годы вынудив почти все правительства и почти все народы переживать единый опыт и единые на всех страхи и тревоги.
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