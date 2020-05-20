Будущее как будто отменили

На первый взгляд, эта мысль кажется несколько натянутой и преувеличенной, даже местечковой в каком-то смысле. Коронакризис накрыл более или менее ровной волной весь мир, впервые за долгие годы вынудив почти все правительства и почти все народы переживать единый опыт и единые на всех страхи и тревоги.