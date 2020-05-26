Дело о 27 процентах

Один из персонажей Вуди Аллена – драматург, пишущий комедии, говорит: «Как мир может быть забавным, если нельзя доверять даже кардиограмме». Социологический график – та же кардиограмма. Но доверять ей можно. А недоверие породило комическую ситуацию. Посольство России в США, а вслед за ним представители Думы обвинили Bloomberg в создании «ложного образа» Владимира Путина: одной из иллюстраций к статье, где рассказывалось о причинах, по которым власти спешат с проведением голосования по Конституции, стал график ВЦИОМа с замером уровня доверия президенту. Доверие очевидным образом падало.