Затеянная Владимиром Путиным политическая реформа будет идти долго и тяжело

Первый – это выбор президентской формы правления сначала в СССР, а потом и в России. В его основе лежала убежденность и Михаила Горбачева, и Бориса Ельцина, и групп их поддержки в том, что России нужна крепкая власть, свободная – во время реформ – от шараханий общественности. Сторонники этого выбора не осознавали, что за редкими исключениями президентская форма правления совсем не способствует развитию партийно-политической системы.