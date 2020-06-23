Затеянная Владимиром Путиным политическая реформа будет идти долго и тяжело

Затеянная Владимиром Путиным политическая реформа будет идти долго и тяжелоПроблемы возникли еще задолго до нынешнего президента
Одна из главных особенностей современной нашей партийно-политической системы – декоративный характер ее акторов, политических партий. Это не случайно, имея в виду ее, системы, три исторических источника.
Первый – это выбор президентской формы правления сначала в СССР, а потом и в России. В его основе лежала убежденность и Михаила Горбачева, и Бориса Ельцина, и групп их поддержки в том, что России нужна крепкая власть, свободная – во время реформ – от шараханий общественности. Сторонники этого выбора не осознавали, что за редкими исключениями президентская форма правления совсем не способствует развитию партийно-политической системы.
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