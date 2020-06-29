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Много штрафов из ничего

Суды не ставят под сомнение данные видеонаблюдений, а людям не верят
Александр Колесниченко , доцент факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова
Оснований ставить под сомнение достоверность сведений, полученных посредством электронного мониторинга, нет

За коронавирусный карантин московские власти совершили революцию в законодательстве об административных правонарушениях. Они бесконечно расширили состав административных правонарушений и одновременно сузили до нуля требования к доказательствам того, что гражданин совершил что-то противоправное.

Тысячи, если не десятки тысяч москвичей получили постановления об административных штрафах в 4000 руб. от Главного контрольного управления Москвы за выход из квартиры в период самоизоляции. Время выхода из квартиры ни в одном из постановлений не указано. Место, где находился гражданин за пределами квартиры, тоже не указано. Только дата и «факт нарушения режима самоизоляции (изоляции) на дому зафиксирован c применением технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных