Много штрафов из ничего

Много штрафов из ничегоСуды не ставят под сомнение данные видеонаблюдений, а людям не верят
Оснований ставить под сомнение достоверность сведений, полученных посредством электронного мониторинга, нет
За коронавирусный карантин московские власти совершили революцию в законодательстве об административных правонарушениях. Они бесконечно расширили состав административных правонарушений и одновременно сузили до нуля требования к доказательствам того, что гражданин совершил что-то противоправное.
Тысячи, если не десятки тысяч москвичей получили постановления об административных штрафах в 4000 руб. от Главного контрольного управления Москвы за выход из квартиры в период самоизоляции. Время выхода из квартиры ни в одном из постановлений не указано. Место, где находился гражданин за пределами квартиры, тоже не указано. Только дата и «факт нарушения режима самоизоляции (изоляции) на дому зафиксирован c применением технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации».