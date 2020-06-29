Много штрафов из ничего

Тысячи, если не десятки тысяч москвичей получили постановления об административных штрафах в 4000 руб. от Главного контрольного управления Москвы за выход из квартиры в период самоизоляции. Время выхода из квартиры ни в одном из постановлений не указано. Место, где находился гражданин за пределами квартиры, тоже не указано. Только дата и «факт нарушения режима самоизоляции (изоляции) на дому зафиксирован c применением технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации».