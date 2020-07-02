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Мегагранты для российской науки

Восстановить преемственность важнее, чем удержать ученых с мировым именем
Александр Кабанов , член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины и МГУ
Университетам пришлось объясняться, как один и тот же человек мог находиться девять месяцев в Китае и одновременно получать гранты в США

В этом году исполняется 10 лет международной программе мегагрантов. Мне удалось стать одним из ее первых участников, так что у меня есть о ней достаточное представление.

Около 40% получателей грантов – представители российской научной диаспоры, а в России по программе мегагрантов создано 272 лаборатории в 104 вузах и научных организациях. Сегодня по программе финансируется 100 проектов, к сотрудничеству привлечены ведущие ученые из 35 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных