Мегагранты для российской науки

Мегагранты для российской наукиВосстановить преемственность важнее, чем удержать ученых с мировым именем
Университетам пришлось объясняться, как один и тот же человек мог находиться девять месяцев в Китае и одновременно получать гранты в США
В этом году исполняется 10 лет международной программе мегагрантов. Мне удалось стать одним из ее первых участников, так что у меня есть о ней достаточное представление.
Около 40% получателей грантов – представители российской научной диаспоры, а в России по программе мегагрантов создано 272 лаборатории в 104 вузах и научных организациях. Сегодня по программе финансируется 100 проектов, к сотрудничеству привлечены ведущие ученые из 35 стран.
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