Превосходство российских университетов дало сбой

Превосходство российских университетов дало сбойСтоит ли использовать иностранный опыт, если он получен в других условиях и по иному поводу
Даже если вы адепт американского авиапрома, наш истребитель явно не настолько плох, чтобы оценить американские Калтех и Стэнфорд в 800 раз лучше, чем МАИ
Для российских университетов подготовлена «Программа превосходства 2021–2028 гг.», в которой прописано все: от целеполагания и стратегических ориентиров до организации, управления и финансирования. Завершается все в соответствии с классикой консалтинга – показателями эффективности. Казалось бы, полезное заимствование всего передового и прогрессивного. Но обнаруживается системный сбой.
В течение нескольких лет Минобрнауки в качестве критерия успеха вузов использовал результаты так называемого мониторинга. Результаты, как правило, вызывали волну критики, так как не всегда были прозрачны и, что хуже, плохо интерпретируемы. Теперь к мониторингу в число показателей эффективности решили добавить «классические рейтинги университетов» (цитата из одного публичного комментария), а именно QS, THE и шанхайский рейтинг ARWU. Казалось бы, тоже все в рамках разумного – при многочисленных недостатках рейтингов пока не придумано ничего иного, что позволяло бы наглядно показать уровень университетов.
Но теперь представим механизм в действии. Для примера – Московский авиационный институт (МАИ). В глобальные рейтинги QS и ARWU он не вошел, в THE оказался где-то за пределами первой тысячи. Может, в так называемых предметных рейтингах дела института обстоят лучше? Так и есть, в профильном рейтинге THE по инженерии и аэрокосмосу – «почетное» место в начале девятой сотни.
Можно предположить, что институт находится не в лучшем состоянии, преподаватели так себе, денег мало и вообще. Но тогда ответьте на вопрос: какой самолет лучше – Су-57 или F-35? И даже если вы адепт американского авиапрома, то наш истребитель явно не настолько плох, чтобы оценить американские Калтех и Стэнфорд (1-е место среди университетов по аэрокосмосу) в 800 раз лучше, чем МАИ, готовивший конструкторов Су-57. Ну и уж точно не настолько, чтобы наш институт вообще «не увидели» два других профильных предметных рейтинга.