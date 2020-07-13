Превосходство российских университетов дало сбой

Можно предположить, что институт находится не в лучшем состоянии, преподаватели так себе, денег мало и вообще. Но тогда ответьте на вопрос: какой самолет лучше – Су-57 или F-35? И даже если вы адепт американского авиапрома, то наш истребитель явно не настолько плох, чтобы оценить американские Калтех и Стэнфорд (1-е место среди университетов по аэрокосмосу) в 800 раз лучше, чем МАИ, готовивший конструкторов Су-57. Ну и уж точно не настолько, чтобы наш институт вообще «не увидели» два других профильных предметных рейтинга.