Упрощенное банкротство запустится в сентябре

Воспользоваться правом на упрощенное (внесудебное) банкротство должники смогут после завершения исполнительного производства по их делу. Допуск к бесплатной процедуре получат лишь те, кто пройдет все круги судебной системы, пообщается с коллекторами и судебными приставами. Напомним, что согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве» судебный лист возвращается взыскателю только в том случае, «если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными». Получается, что заявленное как внесудебное банкротство возможно только через суд. А это полностью нивелирует возможные достоинства новой процедуры.