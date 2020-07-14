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Упрощенное банкротство запустится в сентябре

Но его практическая польза для заемщиков будет невелика
Дмитрий Янин , председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)
Процедура упрощенного банкротства для заемщиков-физлиц станет бесплатной. На этом ее преимущества заканчиваются

С 1 сентября в России может вступить в силу закон об упрощенном банкротстве физлиц – поправки к действующему ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» находятся на рассмотрении в Госдуме. Документ предполагает, что процедура упрощенного банкротства для заемщиков-физлиц станет бесплатной. На этом ее преимущества заканчиваются.

Воспользоваться правом на упрощенное (внесудебное) банкротство должники смогут после завершения исполнительного производства по их делу. Допуск к бесплатной процедуре получат лишь те, кто пройдет все круги судебной системы, пообщается с коллекторами и судебными приставами. Напомним, что согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве» судебный лист возвращается взыскателю только в том случае, «если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными». Получается, что заявленное как внесудебное банкротство возможно только через суд. А это полностью нивелирует возможные достоинства новой процедуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных