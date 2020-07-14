$70–75 за баррель достаточно

$70–75 за баррель достаточноКакими в результате будут цены на нефть
Нельзя проводить прямую зависимость: снижение инвестиций – неизбежный дефицит, есть много других факторов. И простые экстраполяции, предполагающие $150, здесь не работают
На встрече ОПЕК+ 15 июля будет решаться вопрос об увеличении квот на добычу. Естественно, что множатся прогнозы цен на нефть. Скажем, опрошенные The Wall Street Journal аналитики полагают, что в ближайшие годы она может подорожать до $150/баррель. Это предупреждение мировому рынку.
Сегодня спрос на нефть далек от докризисных показателей. Котировки едва утвердились за отметкой $40/баррель, поэтому предположение о $100–150 за бочку может показаться абсурдно-оптимистичным. Но в его основе лежит мысль о том, что в мире не осталось дешевой нефти – в смысле затрат для вовлечения в производство новых запасов углеводородов.
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