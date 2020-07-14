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$70–75 за баррель достаточно

Какими в результате будут цены на нефть
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Нельзя проводить прямую зависимость: снижение инвестиций – неизбежный дефицит, есть много других факторов. И простые экстраполяции, предполагающие $150, здесь не работают

На встрече ОПЕК+ 15 июля будет решаться вопрос об увеличении квот на добычу. Естественно, что множатся прогнозы цен на нефть. Скажем, опрошенные The Wall Street Journal аналитики полагают, что в ближайшие годы она может подорожать до $150/баррель. Это предупреждение мировому рынку.

Сегодня спрос на нефть далек от докризисных показателей. Котировки едва утвердились за отметкой $40/баррель, поэтому предположение о $100–150 за бочку может показаться абсурдно-оптимистичным. Но в его основе лежит мысль о том, что в мире не осталось дешевой нефти – в смысле затрат для вовлечения в производство новых запасов углеводородов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных