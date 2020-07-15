МН17 упал на Страсбург

В этом процессе было заявлено, что следствие считает доказанной вину трех россиян – Игоря Гиркина, называвшего себя министром обороны самопровозглашенной ДНР, его подчиненных Сергея Дубинского и Олега Пулатова, – а также украинца Леонида Харченко. Ни один из них лично на суде не присутствовал и на обвинения не ответил. Но Пулатова представляют два адвоката.