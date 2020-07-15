МН17 упал на Страсбург

МН17 упал на СтрасбургГолландские власти выпихнули громкое дело в Европейский суд
Страсбургская соломинка может оказаться последней, которая сломает спину отношениям России и ЕСПЧ
ЕСПЧ получил иск Нидерландов против России о крушении рейса MH17. C одной стороны, это было ожидаемое юридическое и политическое событие, с другой – мало кто ожидал, что оно произойдет до окончания проходящего сейчас громкого процесса в Нидерландах.
В этом процессе было заявлено, что следствие считает доказанной вину трех россиян – Игоря Гиркина, называвшего себя министром обороны самопровозглашенной ДНР, его подчиненных Сергея Дубинского и Олега Пулатова, – а также украинца Леонида Харченко. Ни один из них лично на суде не присутствовал и на обвинения не ответил. Но Пулатова представляют два адвоката.
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