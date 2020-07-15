Два бича правосудия

Продукт правосудия, судебный акт, может, даже должен быть только таким, ведь не бывает одинаковых дел. Но есть же компьютер и интернет. И простота обработки готового текста в ворде с учетом безумной нагрузки и критической нехватки времени – это соблазн легкого пути.