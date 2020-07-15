Два бича правосудия

Два бича правосудияКак компьютеры и эксперты вредят судьям
Речь не об ошибке, а о modus operandi, который делает такие ошибки возможными
Продукт правосудия, судебный акт, может, даже должен быть только таким, ведь не бывает одинаковых дел. Но есть же компьютер и интернет. И простота обработки готового текста в ворде с учетом безумной нагрузки и критической нехватки времени – это соблазн легкого пути.
Однако судье, если он на самом деле солдат правосудия, не пристало искать легких путей.
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