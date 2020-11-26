Политика Банка России сдерживает рост экономики

Скрытая безработица на предприятиях и миллионы занятых не своей профессией граждан указывают на не менее чем 20%-ный кадровый резерв, не говоря уже о притоке трудовых мигрантов из постсоветских государств. Глубина переработки экспортируемого в настоящее время сырья может быть увеличена в разы. Научно-технический потенциал, судя по продолжающейся утечке умов, используется едва ли на четверть. Россия остается крупнейшим финансовым донором, допуская вывоз за рубеж более $50 млрд даже в кризисном 2020 году, когда валютные доходы экономики упадут более чем на $100 млрд.