Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

Политика Банка России сдерживает рост экономики

Антикризисные меры не дадут эффекта, если денежно-кредитная политика ЦБ останется неизменной
Сергей Глазьев
Антикризисные меры правительства не дадут эффекта, если денежно-кредитная политика Банка России останется неизменной

Оценки экономического потенциала России свидетельствуют о больших неиспользуемых возможностях роста. Мощности загружены на 60%, а в высокотехнологическом машиностроении – едва ли на треть. Недозагрузка инвестиционного машиностроения, других отраслей со средним и длительным (более трех лет) циклом изготовления наукоемкой продукции объясняется отсутствием кредитования на разумных и стабильных условиях, а также сверхвысокой волатильностью курса рубля, которая делает невозможным планирование инвестиций.

Скрытая безработица на предприятиях и миллионы занятых не своей профессией граждан указывают на не менее чем 20%-ный кадровый резерв, не говоря уже о притоке трудовых мигрантов из постсоветских государств. Глубина переработки экспортируемого в настоящее время сырья может быть увеличена в разы. Научно-технический потенциал, судя по продолжающейся утечке умов, используется едва ли на четверть. Россия остается крупнейшим финансовым донором, допуская вывоз за рубеж более $50 млрд даже в кризисном 2020 году, когда валютные доходы экономики упадут более чем на $100 млрд.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных