Усталость номенклатуры важнее активности оппозиции

Апрель 2021 г. стал одним из самых насыщенных периодов с точки зрения масштаба и плотности политических ограничений в России. Такого не было, пожалуй, с 1993 г., когда репрессивный пароксизм стал следствием президентского самопереворота и короткой гражданской войны. По масштабу репрессий мы еще не достигли андроповского 1983 г., когда КГБ зачистил диссидентское движение, годами портившее нервы советской власти, а заодно организовал серию масштабных антикоррупционных чисток номенклатуры и закрутил гайки для простых трудящихся. Но повод серьезно задуматься уже есть.