Почему «Роснефть» может подорожать в полтора раза
«Роснефть» подвела итоги первого квартала 2021 года. Благодаря восстановлению внутреннего и внешних рынков, а также усилиям по оптимизации затрат компания продемонстрировала рост финансовых и производственных результатов.
Прошлый год был более чем сложным для всех нефтегазовых компаний мира. Большинство игроков, столкнувшись с небывалым падением спроса и цен на углеводороды, сократили инвестиционные программы на 20-30%, выжидая, когда же наступят лучшие времена. Ситуация стабилизировалсь к лету благодаря беспрецедентному сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ и начавшемуся восстановлению спроса. Но скорость, с которой росло потребление, а также динамика восстановления цен на углеводороды были довольно низкими. Поэтому многие компании продемонстрировали колоссальных размеров чистый убыток.
«Роснефть» по итогам 2020 года продемонстрировала чистую прибыль – 147 млрд рублей. А в первом квартале текущего года этот показатель оказался выше, чем за весь предыдущий год – 149 млрд рублей. Здесь можно сказать, что легко сравнивать с кризисным периодом, но результат января-марта 2021-го оказался выше, чем за аналогичный период 2019 и 2018 годов (131 млрд рублей и 81 млрд рублей соответственно). Кроме того, чистая прибыль «Роснефти» примерно на 3% выше ожиданий аналитиков, а также она превзошла аналогичный показатель одних из крупнейших нефтегазовых компаний – Chevron и Equinor. Можно предположить, что сейчас компания продолжает пожинать плоды предпринятых в 2020 году усилий по сокращению операционных и общехозяйственных затрат.
По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточный объем добычи нефти (и газового конденсата) в нашей стране в первом квартале составил 10,19 млн баррелей (на 10,9% меньше, чем год назад). В апреле уже добывалось 10,46 млн баррелей. Эти изменения связаны исключительно с условиями сделки ОПЕК+, в рамках которой России выдаются квоты на добычу.
Производство жидких углеводородов «Роснефти» во многом подчинялось тем же ограничениям. Ежесуточная добыча выросла на 1% (до 3,75 баррелей). Всего за период компания извлекла 45,5 млн т нефти и газового конденсата, что ставило 36,4% совокупного российского производства с января по март. По уровню добычи жидких углеводородов «Роснефть» традиционно опережает мировых мейджоров: ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor и пр.
Кстати, добыча газа в первом квартале выросла на 4,6% по сравнению с четвёртым кварталом 2020 г. и составила около 15 млрд куб. м. Этот показатель учитывает египетский проект «Роснефти». Совокупно с голубым топливом рост добычи углеводородов компании составил 1,5% до 4,76 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В страны дальнего зарубежья «Роснефть» отправила 22,1 млн т нефти. Самое примечательное здесь – основное направление поставок. Восток. В восточном направлении было реализовано 13 млн т. Напомним, что Китай не только восстановил, но и превзошёл докризисные показатели спроса на углеводородное сырьё ещё в 2020 году. А Россию и КНР связывает досрочно запущенный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Но куда интереснее зарубежных поставок происходящее на российском рынке. Собственно, отечественный рынок является для российского нефтегаза приоритетным: как по размерам, так и благодаря последовательной государственной политике в этой сфере. «Роснефть» – крупнейший нефтепереработчик в нашей стране. По сравнению с четвёртым кварталом прошлого года объём переработки нефти в первом квартале 2021 г. вырос на 4,5% (до 24,1 млн т). Соответственно, на внутренний рынок компания направила на 2 млн т больше, чем на все внешние. Всего с января по март она реализовала 24,1 млн т нефтепродуктов.
Самыми массовыми и востребованными со стороны простых потребителей нефтепродуктами являются бензин и дизельное топливо. В прошлом году спрос на российском рынке, как и на большинстве рынков мира, пострадал из-за ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией. Динамика восстановления спроса была неравномерной, но к настоящему моменту спрос на российском рынке моторного топлива достиг докризисных показателей.
«Роснефть» на сегодня обладает крупнейшей сетью заправок в России. Объём реализации бензина и дизтоплива вышел на уровень безоблачного начала прошлого года. В то же время перед компанией, как и перед другими представителями отечественной нефтегазовой отрасли, есть обязательства по реализации нефтепродуктов на бирже. Эта мера позволяет гарантировать стабильные поставки моторного топлива на внутренний рынок. В первом квартале 2021 г. «Роснефть» перевыполнила нормативы по поставкам в два раза.
Одно из главных опасений по поводу судьбы российской нефтяной отрасли, а также одним из основных поводов для критики является якобы имеющая место нехватка капитальных затрат. Если глубже разобраться в конкретных примерах, то выяснится, что критике в основном пытаются подвергать периоды, когда наша страна была ограничена сделкой ОПЕК+. В прошлом году российские компании действительно сокращали инвестпрограммы, но в существенно меньшей мере, чем зарубежные коллеги. А в первом квартале 2021 г. «Роснефть» нарастила капитальные затраты на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – до 225 млрд рублей. Примерно на том же уровне держались капитальные затраты и в четвёртом квартале прошлого года. Связано это с началом реализации проекта «Восток Ойл», крупнейшего проекта в нефтянке за последние десятилетия. В его рамках будет создана новая нефтегазовая провинция – на севере Красноярского края.
Неуклонность, с которой даже в год кризиса компания начала реализацию «Восток Ойл», свидетельствует о значении проекта для государства. Он не только позволит укрепить ресурсную базу нашей страны, но и загрузить Северный морской путь, значительно повысив его привлекательность. С «Восток Ойл» большинство аналитиков связывают перспективы роста капитализации «Роснефти». На данный момент большинство прогнозов сходится на том, что акции компании могут подорожать в полтора раза.