Почему «Роснефть» может подорожать в полтора раза

Одно из главных опасений по поводу судьбы российской нефтяной отрасли, а также одним из основных поводов для критики является якобы имеющая место нехватка капитальных затрат. Если глубже разобраться в конкретных примерах, то выяснится, что критике в основном пытаются подвергать периоды, когда наша страна была ограничена сделкой ОПЕК+. В прошлом году российские компании действительно сокращали инвестпрограммы, но в существенно меньшей мере, чем зарубежные коллеги. А в первом квартале 2021 г. «Роснефть» нарастила капитальные затраты на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. – до 225 млрд рублей. Примерно на том же уровне держались капитальные затраты и в четвёртом квартале прошлого года. Связано это с началом реализации проекта «Восток Ойл», крупнейшего проекта в нефтянке за последние десятилетия. В его рамках будет создана новая нефтегазовая провинция – на севере Красноярского края.